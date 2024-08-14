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Синоптик рассказал о потеплении в Москве к выходным

Вильфанд пообещал потепление до 28°С в выходные в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что к выходным в Москве ожидается потепление.

По его словам, 14 и 15 августа столица продолжит находиться в тылу циклона, но тот постепенно будет уходить на восток.

«Уже сегодня температура на 1 °С ниже нормы, а в четверг, в пятницу — уже около нормы, поскольку дневные температуры будут всё-таки уже +21...+23 °С, по области даже до +24 °С», — рассказал синоптик.

При этом эксперт предупредил, что в ночные температуры тоже будут становиться более высокими.

Согласно его прогнозу, в ночь на субботу ожидается около +9...+12 °С, днем — +24...+26 °С, в ночь на воскресенье и на понедельник температура будет опускаться до +13...+16 °С, при этом днем температура воздуха будет составлять уже +23...+28 °С.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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