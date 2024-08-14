Девелопер Forma построит новые дома в Москве

В Москве появятся две новые высотки общей площадью более 60 тыс. квадратных метров, рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Дома с названиями Green и Gold высотой 33 и 27 этажей появятся на улице Пресненский Вал, 27.

«По задумке авторов, лаконичная и одновременно активная геометрия башен будет передавать настроение неба, при этом оставаясь в рамках общей стилистической концепции всего квартала», — отметил Кузнецов.

Архитектурную концепцию высоток разработало российское бюро Wall.

«Republic – это архитектурный парк, где жителям доступны редкие форматы квартир: пентхаусы и квартиры с приватными террасами. Оставаясь в рамках общей концепции квартала, башни Green и Gold создадут свой неповторимый дуэт», – рассказал Илья Чепрасов, руководитель компании Forma.

Помимо 10 жилых домов, на территории городского квартала Republic находятся 4 объекта культурного наследия. В исторических зданиях после реставрации откроются детский сад, событийно-гастрономический центр и шопинг-аллея, а также фитнес-центр с термальным комплексом.

Ввод в эксплуатацию первой очереди квартала запланирован в 2025 году.