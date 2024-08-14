На Украине главу антимонопольного комитета заподозрили в коррупции

Главу антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко заподозрили в незаконном обогащении на сумму более 56 млн гривен (порядка 123,8 млн рублей). Об этом пишет «РБК-Украина».

В материале отмечается, что на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) появилась информация о возможной причастности к незаконной деятельности «руководителя государственного органа со специальным статусом». Представители ведомства не стали раскрывать имя подозреваемого. Но, как рассказал источник издания, речь идет о Кириленко.

С июля 2019 года по сентябрь 2023 года он возглавлял администрацию подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). При этом следователи установили, что в период с 2020 по 2023 годы чиновник приобрел 21 объект недвижимости и один люксовый автомобиль. По информации НАБУ, все имущество Кириленко зарегистрировал на родственников своей супруги.

На этом фоне в отношении главы антимонопольного комитета было начато расследование о незаконном обогащении. Кроме того, ему заявили о подозрении в намеренном сокрытии информации о приобретенных домах и машине в декларациях.

Ранее заместителя министра энергетики Украины задержали при получении взятки в размере $500 тыс.