Стая из 25 немецких догов растерзала пенсионерку, вышедшую на прогулку

В Северной Калифорнии пожилая женщина подверглась нападению стаи немецких догов, которые длительное время терроризировали жителей небольшого города. Об этом сообщает Metro.

56-летняя Давина Корбин не вернулась домой после прогулки недалеко от своего дома к востоку от озера Оровилл в Северной Калифорнии. Женщину нашли на следующий день, она лежала на обочине грунтовой дороги, спасти ее не удалось.

На теле американки были обнаружены многочисленные следы укусов собак. По словам местных жителей, стаю из 25 немецких догов держит у себя в доме один из соседей, псы длительное время терроризируют район. Во время обыска дома владельца собак удалось отловить только двух животных. Уголовное обвинение хозяину догов пока не предъявлено.

До этого сообщалось, что в московском районе Коптево домашняя собака растерзала хозяина, спасти мужчину не удалось. В полицию обратились соседи, услышавшие из квартиры детский плач. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили на полу владельца пса с рваными ранами горла, спасти его не удалось. Рядом с мужчиной находились двое детей двух и четырех лет, их животное не тронуло. По одной из версий, домашний пес крупной породы мог напасть на хозяина из-за того, что он регулярно его избивал.

Ранее пес бойцовой породы едва не растерзал мужчину и его собаку в Перми.