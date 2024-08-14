Появились подробности о подозреваемом в подрыве «Северных потоков» украинце

Подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец хотел получить гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, подозреваемого гражданина Украины зовут Владимир Журавлев. Как утверждают журналисты, в 2009 году уроженец Киева пытался получить российское гражданство, однако он получил отказ.

Также, по данным Telegram-канала, Журавлев учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а позже служил в украинской армии. Он женат, у пары есть сын, который подрабатывает в ассоциации дайверов PADI, где работал его отец.

До этого газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. По данным журналистов, прокуратура также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу.

При этом ненеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера. Сам украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов, отрицает свою причастность к терактам.

Ранее в Польше рассказали, где находится подозреваемый в подрыве «Северных потоков».