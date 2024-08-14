Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о подозреваемом в подрыве «Северных потоков» украинце

SHOT: подозреваемый в подрыве «Севпотоков» украинец хотел получить паспорт РФ

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец хотел получить гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, подозреваемого гражданина Украины зовут Владимир Журавлев. Как утверждают журналисты, в 2009 году уроженец Киева пытался получить российское гражданство, однако он получил отказ.

Также, по данным Telegram-канала, Журавлев учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а позже служил в украинской армии. Он женат, у пары есть сын, который подрабатывает в ассоциации дайверов PADI, где работал его отец.

До этого газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест сотрудника школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. По данным журналистов, прокуратура также подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу.

При этом ненеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера. Сам украинец, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов, отрицает свою причастность к терактам.

Ранее в Польше рассказали, где находится подозреваемый в подрыве «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами