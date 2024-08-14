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Врач рассказала о влиянии меда на психическое здоровье

Врач Джутова: мед способен защитить от психических расстройств

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Depositphotos

Мед может оказывать благотворное влияние на психическое здоровье человека. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По ее словам, это связано с антистрессовыми свойствами данного продукта, а также с его способностью повышать уровень серотонина в мозге.

«Мед также известен своими нейропротекторными и нейроуспокаивающими свойствами. Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в меде, играют важную роль в защите от различных неврологических расстройств, включая депрессию, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона», — рассказала врач.

Она добавила, что согласно исследованиям, мед может оказывать терапевтический эффект на депрессию и другие психологические проблемы.

До этого Джутова предупреждала, что здоровому человеку в день можно съедать не более одной-двух ложек меда. По ее словам, потребление слишком большого количества этого лакомства может в конечном итоге привести к различным расстройствам и заболеваниям, связанным с пищеварением из-за высокого содержания сахара.

Ранее стало известно, можно ли отличить настоящий мед от подделки в домашних условиях.

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