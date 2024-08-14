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Очаг оспы обнаружили в Тюменской области, на территории готовятся объявить карантин

Ura.ru: в Тюменской области обнаружили очаг оспы овец и коз

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Depositphotos

В Тюменской области нашли очаг оспы овец и коз в одном из сел. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в селе Менжинском Сладковского района. Особо опасное инфекционное заболевание обнаружили в отобранном у овец и коз материале. В связи с произошедшим с 14 августа на территории и в радиусе двух километров от нее предлагается установить карантин.

Отмечается, что для введения карантина из-за оспы необходимо, чтобы соответствующий документ подписал глава региона.

До этого в Минздраве оценили риск распространения оспы обезьян в России. В текущем году в стране было зафиксировано всего лишь два случая заболевания — они оба были завозными. Вероятность расползания этого инфекционного заболевания по территории государства оценили как низкую.

Ранее вирус оспы обезьян атаковал новую страну.

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