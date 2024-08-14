В Эстонии произошел взрыв на химзаводе, есть пострадавший

В Эстонии один человек пострадал при взрыве на химзаводе. Об этом сообщает новостной портал Baltnews в Telegram-канале.

По данным журналистов, взрыв произошел в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке страны 13 августа в 20:52 по местному времени (совпадает с мск) при загрузке в грузовой автомобиль побочного продукта производства сланцевого масла. В результате загорелись автомобиль и помещение.

Водителя грузовика доставили в больницу с ожогами, отправили. Пожар удалось ликвидировать к 22 часам.

29 июля на крупнейшем химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен произошел взрыв. Пожарная служба завода потушила возгорание в тот же день. В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие травмы, им оказали помощь в заводской поликлинике.

Ранее в США произошел взрыв на химическом предприятии.