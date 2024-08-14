Киевлянин продавал в интернете гранатометы и отправлял их по почте

Правоохранительные органы Украины задержали жителя Киева, который продавал по интернету гранатометы и отправлял оружие по почте. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, киевлянин работал через специализированные сайты. Например, мужчина продал за 40 тыс. гривен (около $1 тыс.) противотанковый гранатомет АТ-4. Также у жителя украинской столицы купили боеприпасы к аналогичному оружию.

По информации прокуратуры, мужчину задержали «на горячем». Ему предъявили обвинение по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. На текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В октябре прошлого года СМИ сообщили, что граждане Украины продают западное оружие и взрывчатку через даркнет. В Сети нашли объявление, в котором указано, что продавцами осуществляется анонимная курьерская доставка: получить посылку можно будет в тайнике в удобном для покупателя месте.

Ранее в петербургской квартире нашли схрон с оружием и украинской формой.