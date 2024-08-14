Мужчина выдумал ограбление, потому что потратил зарплату и побоялся сказать жене

Мужчина из Малайзии написал ложное заявление в полицию об ограблении, потому что потратил всю свою зарплату и побоялся признаться в этом жене, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, мужчина, работающий охранником, ранним утром пришел в полицейский участок, чтобы написать заявление об ограблении. По его словам, он воспользовался банкоматом, чтобы снять наличные, когда к нему подошел неизвестный, начал угрожать ножом и забрал все деньги.

Полиция начала расследование дела, но внезапно заявитель признался, что никакого ограбления на самом деле не было — он все выдумал. Мотивом послужило то, что мужчина потратил всю свою зарплату и побоялся признаться в этом своей жене.

Теперь малазийцу грозят проблемы не только с супругой, но и с полицией. Его обвиняют в даче ложных показаний.

Ранее в Малайзии университет подал в полицию заявление на блогера, заявившего, что он купил там диплом.