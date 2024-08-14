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«Не мимимишка»: на Камчатке медведь покалечил мужчину

На Камчатке медведь напал на местного жителя

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Shutterstock

На Камчатке встреча местного жителя с медведем закончилась для первого обращением за медицинской помощью. Об этом глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Ужасное происшествие с медведем. Сегодня вечером в СНТ «Авача-1» в Елизовском районе медведь напал на мужчину. У пострадавшего рана руки и рана головы», — рассказал глава ведомства, добавив, что к пострадавшему выдвинулась бригада скорой.

Лебедев напомнил, что «медведь — это не мимимишка», а опасное животное, которое при встрече может показать свой нрав.

Глава МЧС в очередной раз обратился к жителям с просьбой отказаться от кормления диких зверей, так как таким образом кормящий подписывает животному приговор.

«Помните о правилах поведения при встрече с медведем. Они простые. Не бегать, не проявлять агрессию, встать в полный рост, поднять над собой вещи, тихонько уйти», — поделился Лебедев.

Также спасатель посоветовал иметь при себе средства для отпугивания диких животных.

Ранее на Байкале двое туристов сорвались со скалы, спасаясь от медведя.

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