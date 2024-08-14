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Поселок в Крыму остался без газа из-за аварии

В поселке Ленино на востоке Крыма отсутствует газ из-за повреждения газопровода

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Андрей Варенков/РИА «Новости»

В Ленинском районе Крыма приостановлено газоснабжение в результате повреждения наземного газопровода. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на предприятие «Крымгазсети».

«В связи с повреждением наземного газопровода в Ленинском районе приостановлено газоснабжение в пгт Ленино», — сообщили в пресс-службе.

На предприятии сообщили, что в настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы, газоснабжение планируется запустить 14 августа с 13:00.

До этого в Евпатории произошло аварийное отключение света. Причины происшествия не уточнялись. Энергоснабжение удалось оперативно восстановить.

А 11 августа, что более 120 тысяч жителей в 156 населенных пунктах Бурятии остались без электричества. Как уточнил глава республики Алексей Цыденов, сработала противоаварийная автоматика, из-за чего и произошел блэкаут. Электроснабжение всем потребителям было восстановлено в тот же день.

Ранее десятки тысяч человек выехали из Краснояружского района Белгородской области.

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