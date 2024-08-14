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Россиянам рассказали, почему нельзя держать в себе обиду

ОСН: обида приводит к депрессии и онкозаболеваниям

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Если годами держать в себе обиду, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья, считают эксперты. Она провоцирует развитие хронических заболеваний, в том числе онкологических, выяснила Общественная Служба Новостей.

Считается также, что постоянные недомолвки и обида чреваты не только депрессией, но даже могут привести к бесплодию. Особенно, по мнению специалистов, это опасно для людей старшего возраста, у которых уже есть те или иные хронические болезни. В целом это расценивается как состояние постоянного стресса, что опасно для сердечно-сосудистой системы.

Также из-за обиды люди могут начать переедать, налегая на сладости. Эксперты сравнивают обиду с «энергетическим тромбом», который со временем разрастается, повышая угрозу для здоровья и жизни человека.

Чтобы избежать таких последствий, специалисты советуют не держать обиду внутри, а высказывать все недовольства и не притворяться, что ничего не произошло. Пассивная агрессия, по их мнению, наносит гораздо больший вред здоровью, чем открытая ссора, а заморозка конфликта приводит к накоплению все той же обиды.

Напомним, психологи считают, что к постоянным обидам склонны высокочувствительные люди, манипуляторы и личности, испытывающие трудности в коммуникациях. Также подчеркивается, что обида может появляться из-за неумения человека обсуждать свои потребности с другим.

Ранее психолог рассказала, в каком случае обида — признак незрелости.

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