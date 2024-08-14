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Российский учитель заказал из Германии награды времен Первой и Второй мировых войн

В Екатеринбурге учитель заказал из Германии награды Первой и Второй мировых войн

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ФТС России

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) выявили отправление из Германии в Россию с десятками государственных наград времен Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС РФ.

Награды заказал учитель физкультуры из Екатеринбурга. По данным ведомства, мужчина приобрел их через иностранный интернет-аукцион и хотел перепродать их коллекционерам в РФ, но его задержали.

Таможенники изъяли наградные кресты 1913–1925 годов, медали, знаки отличия и значки 1933–1945 годов.

«Экспертиза признала награды культурной ценностью, так как они были созданы более 50 лет назад», — уточнили в пресс-службе.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело, по которому фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого 54-летний россиянин отправил посылкой в Армению шесть орденов Красной звезды и Отечественной войны II степени, но награды изъяли на таможне.

Ранее россиянин пытался продать медали дедушки-фронтовика за пять тысяч рублей.

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