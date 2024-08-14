В Нижегородской области перекрыли участок дороги, где сбивали беспилотники

Возле города Кулебаки в Нижегородской области, где утром 13 августа сбивали беспилотники, перекрыли участок дороги Владимир — Муром — Арзамас. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти уточнили, что движение перекрыли от перекрестка «Кулебаки-Выкса-Навашино» до самого населенного пункта. Проводимые мероприятия необходимы для «обеспечения безопасности граждан», подчеркнули в правительстве Нижегородской области.

«Организован объезд данного участка дороги через платную дорогу М-12 через Навашино, Выксу, Ардатов, Арзамас», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в Кулебакском муниципальном округе работали средства ПВО и РЭБ для подавления атаки беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее силы ПВО за ночь сбили 117 украинских беспилотников над регионами России.