В Нижневартовске рабочие по веревке спустились к ребенку, стоявшему на карнизе восьмого этажа

В Нижневартовске трехлетний ребенок едва не выпал из окна на восьмом этаже, мальчика смогли спасти рабочие, которые спустились в комнату по веревке из квартиры этажом выше. Об этом сообщается в Telegram-канале «Первый Нижневартовский».

В Нижневартовске трехлетний мальчик напугал соседей, выбравшись на карниз окна на восьмом этаже, ребенка, бросающего вниз вещи, заметили рабочие. Один из мужчин поднялся в квартиру этажом выше и по веревке спустился к мальчику.

По словам рабочего, ребенок находился дома один и был привязан за ногу к мебельной стойке. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь в квартиру, спустя некоторое время вернулась мать мальчика. Она объяснила, что оставила сына на несколько минут и ушла по делам. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

До этого сообщалось, что в Кирове бывший десантник спас дошкольницу, которая едва не упала с четвертого этажа. Мужчина аккуратно спустился на карниз к ребенку и помог ей вернуться в квартиру. Пока спаситель открывал окно балкона, он страховал девочку, стоя за ней. По словам кировчанина, он много раз спасал сослуживцев, так что свой поступок он не смог отнести к геройским.

Ранее в Норильске спасли девочку, вышедшую на подоконник седьмого этажа.