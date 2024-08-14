Глава Беловского района Курской области обратился к местным жителям

Жителей Беловского района Курской области, которые покинули свои дома, просят пока не возвращаться. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района», — написал он.

Волобуев добавил, что в настоящее время автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов Вооруженных сил Украины.

До этого официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани сообщила, что международное агентство просит у Москвы доступ в Курскую область, чтобы проверить утверждения о нарушениях прав человека украинскими военными.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «хочется верить», что интерес ООН к доступу на территорию Курской области «не является перформансом и попыткой снять с себя ответственность».

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.