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Россиянам объяснили, кто сможет увидеть данные о должниках по квартплате в ГИС ЖКХ

Специалист Вепрецкая: данные о должниках по квартплате в ГИС ЖКХ увидят не все

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Информация о должниках по квартплате, которую с 1 марта 2025 года должны будут вносить в Государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ), не будет находиться в свободном доступе. Об этом Pravda.Ru рассказала директор АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

«Это будет размещаться в закрытом месте для того, чтобы органы соцзащиты могли пользоваться этими данными через систему и принимать решение для выдачи или отказа в субсидии — это именно эта цель. И там будет не просто задолженность, а просуженная и неоплаченная», — объяснила эксперт.

По ее словам, доступ к такой информации будут иметь только компетентные лица, в том числе сотрудники управляющей компании дома, ресурсоснабжающая организация, а также ГЖИ и соцзащита.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого рассказал «Газете.Ru», что коммунальные платежи — это та сфера, где граждане нередко сталкиваются с различными формами обмана и манипуляций. По его словам, одним из самых распространенных способов обмана является включение в платежные документы услуг, которые фактически не оказываются.

Ранее россиянам рассказали, какие работы службы ЖКХ должны проводить бесплатно.

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