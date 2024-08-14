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Названа причина пожара в ТРЦ «Рио» в Москве

ТАСС: причиной пожара в ТРЦ «Рио» в Москве стало короткое замыкание

Короткое замыкание стало причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Рио» на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время на месте пожара проводятся все необходимые проверки.

Как сообщают очевидцы, на момент возникновения пожара ТЦ еще не открылся для посетителей. Работники магазинов оперативно эвакуировались после включения пожарной сигнализации.

В июне в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, и оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

В мае в торговом центре «Гран Плюс» в московском районе Бибирево произошел пожар. На видео Telegram-канала Mash можно было увидеть, как из окон валит черный дым. Позднее канал сообщил, что пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Очаг был на втором этаже.

В марте в Москве на Калужском шоссе произошел мощный пожар в торговом центре «Красная Пахра». По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю.

Ранее в Подмосковье эвакуировали крупный торговый центр.

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