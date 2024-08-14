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Дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школах

«Ведомости»: около 53% учителей отметили проблемы с русским у детей мигрантов

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Более половины российских учителей столкнулись с проблемами владения русским языком у детей мигрантов. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на исследователей Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

«Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов», — говорится в публикации.

Специалисты провели опрос среди более двух тысяч педагогов из Новгородской, Челябинской и Ярославской областей. Из них порядка 42% опрошенных педагогов рассказали, что проблем с русским языком у детей мигрантов скорее нет. В свою очередь, еще 5,5% респондентов затруднились ответить.

Разделились мнения педагогов и по поводу освоения детьми мигрантов общеобразовательных предметов. Так, порядка 49,5% опрошенных считают, что проблема скорее есть, тогда как другие 47% заявляют, что ее нет. При этом еще 4% затруднились ответить.

По данным издания, численность детей мигрантов в школах за прошлый год составила около 181 500 человек.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрант, который планирует переезд в Россию вместе со своей семьей, должен заранее озаботиться обучением своих детей русскому языку. По словам главы ведомства, детям мигрантов необходимо понимать культуру поведения и общения со сверстниками.

Ранее в Таджикистане обеспокоились уровнем знания русского языка у школьников.

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