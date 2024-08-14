Турэксперт рассказала, какие неочевидные вещи стоит взять в поход

В поход для создания комфорта стоит взять бафф — трубовидный шарф, который можно носить как шапку или бандану от солнца, намотать на руку при колке дров и не только. Об этом «Москве 24» рассказала турэксперт Екатерина Васильева.

Помимо этого, она рекомендует взять с собой гермомешок, который поможет сохранить сухими технику, одежду и другие вещи, которым противопоказана влага, а также спасательное одеяло, сохраняющее тепло тела в холод и защищающее от перегрева в жару. Еще одна полезная вещь — походный душ.

«Походный душ представляют собой лейку со шлангом, насосом и USB-шнуром. У некоторых моделей еще есть резервуар для воды (с клапаном или без), но вместо него можно использовать обычный гермомешок — нужно налить туда воду и подключить насос. Самые простые модели обеспечивают бесперебойную подачу воды в течение 60-90 минут после полной зарядки аккумулятора», — уточнила Васильева.

Эксперт также рекомендует брать в поход самонагревающиеся пакеты, которые позволят разогреть сублимат, консервы или вскипятить воду для чая за 10-15 минут.

Исследование, проведенное аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно со «Сбер Еаптекой», до этого показало, что более половины россиян проявляют ответственность при сборе аптечки в поход. Согласно опросу, 34% россиян на регулярной основе ходят в походы. При этом 33% опрошенных отметили, что не ходят, а еще столько же (33%) рассказали, что любят отдыхать на природе, но не в рамках похода.

Ранее россиянам рассказали, какие технологии помогут не потеряться в лесу.