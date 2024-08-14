Метеорологи назвали причину появления северного сияния в средней полосе России

В ночь на вторник на этой неделе жители средней полосы России увидели в небе необычное для этой местности явление — северное сияние. Причиной этого стала сильная магнитная буря и ясное небо, объяснил в беседе с 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.

В ближайшее время активность Солнца начнет снижаться, вместе с тем пропадет и северное сияние. Однако увидеть подобное явление в будущем смогут жители всей планеты — подобной силы магнитный шторм был далеко не последним, рассказал Ильин.

«При сильных магнитных бурях северное сияние можно наблюдать практически по всему земному шару», — подчеркнул синоптик.

При магнитных бурях средней силы видеть их последствия начинают в средней полосе, а при слабых — только в близких к полюсам регионах, близких к полюсам, добавил метеоролог. Яркость сияния при этом напрямую зависит от возмущенности ионосферы Земли, заключил Ильин.

Ученые до этого сообщили о завершении магнитной бури на Земле, начавшейся в понедельник. Однако в настоящее время существуют риски новых вспышек и выбросов в сторону планеты. Ученые отмечают, что риски сохранятся на высоком уровне еще не менее двух-трех суток.

Метеорологи ранее объяснили, почему на Земле участились магнитные бури.