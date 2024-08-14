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Нейропсихолог рассказала, можно ли переучивать ребенка-левшу

Нейропсихолог Хвингия: ребенка-левшу не стоит переучивать

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Shutterstock

Ребенка-левшу не стоит пытаться превратить в правшу, потому что это может негативно сказаться на его развитии. Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

«У правшей всегда доминирует левое полушарие, а у левшей — правое. Но полушарие — это не только ведущая рука: это еще и глаз, ухо, нога. И оттого, что мы переучим ребенка писать, доминирующее полушарие не поменяется — изменится только рука. <...> От этого могут появиться истощаемость и раздражительность, нарушение сна в некоторых случаях, потому что для привычных действий потребуется больше усилий», — сказала эксперт.

По ее словам, переучивание может усугубить особенности левшей. В частности, у ребенка может медленнее формироваться фонематический слух (способность различать звуки, например, «д»-«т», «б»-«п») и артикуляционные способности. В этом случае они могут позже начать говорить. Помимо этого, у них могут быть проблемы с поиском дороги в незнакомом месте, заключила Хвингия.

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) до этого провели исследование, которое показало, что леворукость не связана с лучшей ориентацией в пространстве, вопреки стереотипу.

Ранее ученые открыли возможный ген левшей.

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