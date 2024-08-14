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Девушка выжила после нападения гризли, который едва не откусил ей голову

Today: в Канаде медведь едва не откусил голову девушке во время пробежки

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В провинции Онтарио бегунье удалось отбиться от медведя-гризли, который напал на нее во время прогулки, хищник едва не откусил девушке голову. Об этом сообщает портал Today.com.

24-летняя Ванесса Чапут совершала пробежку по лесу вместе со своей собакой. Внезапно перед ней из чащи вышли двое медвежат и взрослый хищник, еще один зверь оказался позади девушки. Собака пыталась защитить хозяйку, но один из медведей бросился на девушку и повалил ее на землю.

Хищник впился когтями в бедро девушки и попытался откусить ей голову, гризли спугнул треск веток. Медведь прервал атаку, но спустя несколько секунд снова бросился на бегунью, на этот раз ее спасла собака, пес вынудил медведя ретироваться.

Девушка смогла добраться до шоссе и позвонить мужу, который доставил ее в больницу. Медикам пришлось наложить пострадавшей более 30 швов на раны, кроме того, медведь сломал ей руку, девушка провела в больнице около двух недель.

До этого сообщалось, что почти сутки провела в лесу жительница Камчатки, отправившаяся за грибами. По словам россиянки, в лесу она встретилась с медведем. Спасаясь от хищника, она просидела всю ночь на дереве.

Ранее на Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты.

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