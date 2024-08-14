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Стилист объяснила, как выбрать школьную форму

Стилист Шеди: при выборе школьной формы нужно оценить ткань

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Alena Ivochkina/Shutterstock/FOTODOM

При выборе школьной формы важно оценивать качество ткани и актуальность фасона. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, лучше всего выбирать одежду из качественной дышащей ткани: хлопка, льна, вискозы.

«При этом обязательно надо спросить у ребенка во время примерки, комфортно ли ему, насколько вещь приятна тактильно. Потому что если одежда колючая и в ней жарко, он потом будет отказываться ее носить», — отметила Шеди.

Помимо этого, форма должна визуально нравиться школьнику, подчеркнула стилист. Она уточнила, что абсолютным трендом сейчас являются брюки-палаццо. Кроме того, в моде также брюки-карго. Трендовый пиджак должен быть удлиненным и свободным, продолжила эксперт. Для девочек она также советует приобрести плиссированную юбку.

В июне Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила сделать единый норматив, согласно которому многодетные семьи смогут получать субсидии на покупку школьной формы и спортивной одежды для детей, — минимум 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на «Пушкинскую карту» призвали зачислять деньги для покупки школьной формы.

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