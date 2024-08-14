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В Черниговской области поврежден объект инфраструктуры

Глава Черниговской ОВА Чаус заявил о повреждении объекта инфраструктуры

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава администрации Черниговской области на севере Украины Вячеслав Чаус заявил в своем Telegram-канале, что в регионе поврежден объект инфраструктуры.

«В Нежинском районе попадание в инфраструктурный объект», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 14 августа сигналы воздушной тревоги звучали в Черниговской, а также Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях, а также из подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что российские войска также нанесли удары по Сумской области, включая цели на окраинах города Сумы.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 14 августа силы ПВО сбили 117 БПЛА и четыре тактические ракеты над регионами России.

Ранее в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня.

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