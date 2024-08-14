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В Петербурге на Неве столкнулись три туристических теплохода

В Петербурге столкновение трех теплоходов на Неве попало на видео

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства столкновения сразу трех туристических теплоходов в акватории Невы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Неве возле Английской набережной в ночь на 14 августа и попал на записи камер видеонаблюдения. По предварительной информации, теплоход «Гардемарин», сдавая задним ходом, сначала столкнулся с теплоходом «Фонтанка-1», а затем с судном «Переяслав».

Одно из плавсредств получило повреждения в кормовой части, от удара на теплоходе «Переяслав» разбито два боковых стекла. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что два туристических судна столкнулись в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ». Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, в свою очередь, устанавливают причины произошедшего.

Ранее два теплохода столкнулись на реке Лене.

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