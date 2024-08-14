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Россияне ответили, как они делили имущество с супругом после развода

«КП»: 9% россиян забирали имущество после развода с супругом

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Каждый десятый (9%) россиянин отбирал все у бывших после развода, а также выгонял супруга или супругу из квартиры, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,1 тыс. человек.

«После развода бывший вывез все ценные вещи и технику из моей квартиры. Было мерзко и противно, покупали ведь это на общие деньги. Правду говорят, чтобы узнать мужчину до конца, надо полюбить, выйти замуж и развестись», — поделилась участница опроса.

Еще 22% опрошенных ответили, что после развода они оставили все своим возлюбленным, включая жилье, технику, мебель, ценные вещи, и уходили. Чуть меньше, 21% рассказали, что их расставания прошли мирно, поэтому им удалось поделить совместное имущество поровну.

5% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что раздел вещей проходил по справедливости или каждый просто оставался при своем. Оставшиеся 43% сообщили, что никогда ни с кем не расставались.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что большинство россиян (60%) нейтрально относятся к разводам. Также 21% респондентов заявили, что, когда отношения портятся, необходимо отпустить их и жить дальше, а каждый пятый (19%) высказался против развода и будет стремиться сохранить брак любыми способами.

Ранее психологи назвали главный триггер разводов российских пар.

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