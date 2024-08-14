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При въезде в Турцию будут брать отпечатки пальцев

МВД Турции: у въезжающих в страну будут снимать отпечатки пальцев

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Fernando Soares/Depositphotos

Турция готовится организовать проект, который позволит снимать отпечатки пальцев гражданам, въезжающим в страну. Об этом пишет газета Sabah, ссылаясь на главу турецкого МВД Али Ерликая.

«Министр внутренних дел Ерликая также объявил... о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», — говорится в публикации.

По словам министра, кроме этого будут чипированы удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты. Он подчеркнул, что мера коснется в том числе сирийцев. Ерликая уточнил, что такие удостоверения будет невозможно подделать.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, поддерживающая тесные отношения с Дамаском, тогда выступила на стороне противников президента Башара Асада. Летом 2024 года стартовал курс на нормализацию сирийско-турецких отношений.

12 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер увязал возможность вывода турецких войск из Сирии с принятием новой конституции этой страны и обеспечением безопасности сирийско-турецкой границы.

Ранее в России оценили, как упрощение въезда в Венгрию отразится на туристах.

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