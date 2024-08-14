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Стало известно, у жителей каких регионов самые высокие запросы к зарплатам

«Работа.ру»: самые низкие запросы по зарплатам – у жителей Ростовской области

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«Газета.Ru»

Эксперты выяснили, какую зарплату хотят получать россияне в разных регионах страны. Средний уровень ожидаемых зарплат оказался самым высоким у москвичей – они хотели бы получать не менее 157 тыс. рублей, цитирует RT результаты исследования.

На втором месте по уровню зарплатных запросов оказались жители Петербурга – они хотят получать 145 тыс. рублей в месяц. Третью строчку заняли нижегородцы с запросом к зарплате в 164 тыс. рублей в месяц. В Екатеринбурге и Свердловской области жители имеют более скромные ожидания – 141 тыс. рублей в месяц. В Новосибирске этот показатель не превышает 135 тыс. рублей в месяц, в Башкирии – 110 тыс. рублей в месяц. Самые скромные запросы оказались у жителей Ростовской области – 104 тыс. рублей.

В среднем же россияне рассчитывают на доход в 142 тыс. рублей в месяц, причем мужчины хотят получать по 158 тыс., а женщины – по 128 тыс. рублей.

Зависит уровень ожидаемых зарплат и от профессий. Так, к примеру, самые высокие запросы у представителей медицинской сферы мужского пола – средний размер ожидаемых зарплат составил 218 тыс. рублей. Женщины просят больше всего в строительной сфере – 185 тыс. рублей.

Работники транспортного направления средний показатель ожидаемых зарплат разместили на уровне 152 тыс. рублей, недвижимости – 50 тыс. рублей. На чуть более скромную оплату труда рассчитывают IT-специалисты – 148 тыс. рублей, и финансисты — на 124 тыс. рублей.

Всего в исследовании сервиса «Работа.ру» участвовали более 3,5 тыс. жителей России.

Напомним, до этого 81,4% опрошенных россиян заявили, что готовы к более тяжелым условиям труда на новой работе, если их доход возрастет. Причем 75,7% респондентов назвали высокую зарплату главным критерием при выборе работы.

Ранее стало известно, зарплата в каких профессиях выросла больше всего.

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