Собянин пообещал, что Москва продолжит помогать жителям Курской области

Москва продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, по просьбе курских властей Москва отправила в регион технику, более 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены.



Кроме того, столичные врачи и медицинский персонал оказывают помощь как поступившим в стационары Москвы, так и непосредственно в Курской области.

Собянин подчеркнул, что Москва будет и дальше поддерживать курян всем необходимым.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.