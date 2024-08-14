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Сборная Московской области заняла 1 место в финале спартакиады учащихся по кикбоксингу

Кикбоксеры из Подмосковья заработали 8 медалей в финале спартакиады учащихся

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области заработали 8 медалей в финале XII летней спартакиады учащихся России по кикбоксингу, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего спортсмены завоевали 4 серебряные и 4 бронзовые медали. По итогам спартакиады сборная Подмосковья заняла первое место.

В спартакиаде приняли участие более 100 кикбоксеров из 35 регионов России. Они соревновались в 3 дисциплинах: «фулл-контакт» (юноши 15−16 лет), «лайт-контакт» (юноши 13−15 лет) и «поинтфайтинг» (юноши 13−15 лет).

Серебро в финале летней Спартакиады завоевали Макар Косырев в дисциплине «поинтфайтинг», Никита Рындов в дисциплине «лайт-контакт», а также Алик Папян и Степан Новиков в дисциплине «фулл-контакт».

Бронзовыми призерами соревнований стали Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичев и Егор Бурдин в дисциплине «лайт-контакт», и Егор Петров в дисциплине «фулл-контакт».

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