Мирный житель пострадал из-за атаки дрона в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале , что город Шебекино подвергся новой атаке дронов. В результате атаки пострадал мирный житель.

«На территории сельхозпредприятия FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель», — написал глава региона.

У мужчины диагностирована минно-взрывная травма и ранение левого коленного сустава. Его в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода.

В ночь на 14 августа силы ПВО сбили 117 БПЛА и четыре тактические ракеты над регионами России, заявили в Минобороны РФ.

До этого в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. По словам Гладкова, обстановка в области по-прежнему является крайне сложной и напряженной.

Ранее сообщалось, что пострадавшим жителям Белгородской области хотят увеличить компенсации.