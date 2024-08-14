В Москве загорелся торговый центр РИО

Загорелось здание торгового центра РИО на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах с места видно, что огнем охвачена часть фасада. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС приступили к тушению. Отмечается, что возгорание произошло в четырехэтажном здании.

В июне в московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну.

По данным спасателей, из ТЦ вывели около 200 человек после того, как некто рассказал о дыме в сауне на цокольном этаже комплекса. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, и оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

В мае в торговом центре «Гран Плюс» в московском районе Бибирево произошел пожар. На видео Telegram-канала Mash можно было увидеть, как из окон валит черный дым. Позднее канал сообщил, что пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Очаг был на втором этаже.

В марте в Москве на Калужском шоссе произошел мощный пожар в торговом центре «Красная Пахра». По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю.

Ранее в Петербурге загорелся склад.