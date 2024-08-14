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Девочка-подросток выжила, попав под колеса грузового поезда в Ленобласти

В Ленобласти школьница попала под грузовой поезд

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Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ленинградской области школьница перебегала железнодорожные пути на красный сигнал светофора и оказалась под колесами грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции Лодейное поле, девочка-подросток переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист грузового поезда, заметивший ребенка на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавшая выжила, она госпитализирована, подробности о состоянии девочки неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области поезд наехал на уснувшего на рельсах мужчину. Инцидент произошел на станции Павино. Машинист поезда экстренно затормозил, заметив на рельсах человека. Состав не успел остановиться, поэтому россиянин получил серьезные травмы. Приехавшим на место врачам спасти его не удалось.

Ранее в Ярославской области девятилетний мальчик попал под тепловоз и выжил.

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