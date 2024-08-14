В Находке мужчина избил ребенка, который плевался в автобусе

В Находке правоохранители устанавливают личность мужчины, который дал несколько пощечин мальчику, плевавшемуся в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В Находке в городском автобусе № 2 один из пассажиров избил школьника. Мужчина заметил, как 11-летний мальчик плюет на пол и в окно, он несколько раз ударил подростка рукой по лицу. Очевидцы сняли происходящее на видео.

«Он заломил ему руки за спиной, потянул к себе и минимум два раза ударил по лицу. Затем поднял, дал подзатыльник, толкая обратно на место. Мало того, что он избивал ребенка, он еще и держал ему руки тем самым не давая защищаться», — рассказала мать мальчика.

Семья школьника обратилась в правоохранительные органы, личность мужчины устанавливают правоохранители.

До этого сообщалось, что в Перми пьяные пассажиры избили водителя автобуса и сорвали рейс. Молодые люди, кричали и шумели, а когда решили сойти на остановке «Печатная фабрика Гознак», костыль одного из пассажиров застрял в дверях. Водитель автобуса вышел на улицу, чтобы помочь мужчине, но вместо благодарности его повалили на землю и стали избивать руками и ногами. Остальные пассажиры заступились за водителя и отогнали злоумышленников.

Ранее в Москве мигрантка накинулась на контролера, не желая оплачивать проезд.