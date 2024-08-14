В Удмуртии девятилетний мальчик проглотил огромный кусок антистресс-игрушки

Хирурги республиканской детской клинической больницы Удмуртии спасли ребенка, который проглотил огромный кусок антистресс-игрушки. Инородное тело застряло в желудке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

Девятилетний мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с жалобами на рвоту с кровью и черный стул. В ходе обследования медики обнаружили в желудке мальчика инородное тело внушительных размеров.

«Проведение ФГС и удаление инородного тела без операции осложнялось тем, что ребенок имел врожденный порок развития челюстно-лицевой области: его челюсть могла открыться всего на 1 см. На ФГС обнаружено огромное инородное тело, вклинившееся в нижнюю суженную часть желудка», — сообщил заведующий хирургическим отделением Геннадий Поверин.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, хирурги через небольшой разрез извлекли из желудка маленького пациента фрагменты антистресс-игрушки, самый большой из которых был размером более 10 сантиметров. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он остается под медицинским наблюдением.

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