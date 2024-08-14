На Камчатке женщина ночь просидела на дереве, спасаясь от медведя

Почти сутки провела в лесу жительница Камчатки, отправившаяся за грибами. Женщина ночь просидела на дереве, спасаясь от медведя. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

В экстренные службы обратился знакомый россиянки, он рассказал, что женщина отправилась в лес на сбор грибов возле СНТ «Кречет», к назначенному времени домой она не вернулась. Родственники пытались искать сборщицу дикоросов самостоятельно, затем обратились к спасателям.

Дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России вместе с правоохранителями искала женщину несколько часов, но также безрезультатно. С рассветом незадачливая любительница дикоросов сама вышла к автомобилю своих знакомых, которые тоже ее искали. Там женщину и обнаружили спасатели. По словам россиянки, в лесу она встретилась с медведем. Спасаясь от хищника, она просидела всю ночь на дереве.

До этого сообщалось, что в ХМАО рабочие подверглись нападению трех медведей. Инцидент произошел на месторождении «ДНС-10», сотрудники предприятия заметили на дороге трех медведей. Косолапые вели себя агрессивно и попытались наброситься на мужчин. Вахтовики успели закрыться в машине и начали сигналить, хищников прогнали с территории собаки, которые бросились защищать людей.

Ранее на Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты.