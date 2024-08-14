В Петербурге мать, подбросившую младенца к дому ребенка, отправили в СИЗО

Гражданка Киргизии, подбросившая новорожденного на крыльцо дома ребенка в Петербурге, арестована судом на 30 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес решение об аресте женщины, которая оставила новорожденного младенца в центре города. По данным правоохранителей, женщина родила мальчика в родильном доме №16 и самовольно покинула медицинское учреждение.

Мать завернула новорожденного в одеяло и бросила около дома ребенка. По бирке на руке мальчика полицейские установили личность женщины, ее задержали 13 августа. По решению суда гражданка Киргизии отправлена в СИЗО на 30 суток.

До этого сообщалось, что в Бельском районе Тверской области новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома. Младенца, завернутого в одеяло, обнаружил местный житель, мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Новорожденную девочку осмотрели и доставили в медицинское учреждение. Как установили полицейские, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка дома, после родов она завернула дочь в одеяло, положила в корзинку и попросила ее отца увезти девочку, мужчина бросил младенца в подъезде.

Ранее в Астраханской области женщина оставила во дворе дома новорожденного ребенка.