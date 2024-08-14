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Власти Воронежской области сообщили об атаке более 35 БПЛА за ночь

Губернатор Гусев: Воронежскую область за ночь атаковали более 35 беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что ночью регион со стороны Украины атаковали более 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников», — говорится в публикации.

По словам главы региона, обошлось без пострадавших, но были повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

Гусев добавил, что после того, как оперативные службы дадут разрешение, к работе приступят бригады аварийных служб и комиссии по оценке ущерба.

Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области 13 августа в 21:57 и продолжает действовать до сих пор.

Кроме этого за ночь поступали сообщения о том, что силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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