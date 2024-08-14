Два украинских беспилотника сбили над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Противник продолжает свои атаки — в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА», — написал он.

Пострадавших и повреждений нет, на местах происшествия работают оперативные службы, добавил Клычков.

В это же время губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что средства ПВО и РЭБ работают в регионе для подавления атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 14 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили большое количество украинских беспилотников самолетного типа на территории региона.

Также стало известно, что этой ночью средства ПВО сбили четыре украинские ракеты в Курской области.

Ранее в Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом.