В Нижегородской области подавляют атаку беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают в Нижегородской области для подавления атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, утром 14 августа в Кулебакском муниципальном округе работают средства ПВО и РЭБ для подавления атаки беспилотников самолетного типа. На месте работают необходимые экстренные и оперативные службы.

По предварительной информации на текущий момент, пострадавших нет, добавил глава области.

В ночь на 14 августа на территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Губернатор региона Вячеслав Гладков призывал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили большое количество украинских беспилотников самолетного типа на территории региона.

Ранее в Курской области сбили четыре ракеты ВСУ.