Мошенники обманывали людей через новую «льготу» для россиян старше 50 лет

Мошенники разработали новую схему обмана для граждан старше 50 лет. Выдавая себя за представителей энергоснабжающих компаний, они предлагают оформить льготы в связи с юбилеем, а затем обманывают людей, лишая их сбережений, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сначала аферисты настойчиво интересуются, хочет ли человек оформить льготу. Если жертва соглашается, мошенники просят заполнить форму с личными данными и банковскими реквизитами, якобы для возврата «переплаты». Для подтверждения льготы они требуют перейти по ссылке, отправленной на электронную почту или в мессенджер.

«Результат предсказуем: потеря аккаунта на Госуслугах и снятие средств со счета», — отметил Соловьев.

Ситуация усугубляется, если жертву переключают на «сотрудников» Центробанка или правоохранительных органов, которые с помощью манипуляций могут отнять все, вплоть до квартиры.

Важно помнить, что не стоит доверять звонкам от людей, представляющихся работниками различных служб, напомнил эксперт.

Лучше самостоятельно связаться с этими организациями для получения разъяснений, дал совет Соловьев.

Ранее в деле с квартирой Долиной и мошенниками появилась нейросеть.