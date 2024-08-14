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Мошенники обманывали людей через новую «льготу» для россиян старше 50 лет

Юрист Соловьев рассказал, как мошенники предлагают оформить фейковую льготу

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Shutterstock/New Africa

Мошенники разработали новую схему обмана для граждан старше 50 лет. Выдавая себя за представителей энергоснабжающих компаний, они предлагают оформить льготы в связи с юбилеем, а затем обманывают людей, лишая их сбережений, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сначала аферисты настойчиво интересуются, хочет ли человек оформить льготу. Если жертва соглашается, мошенники просят заполнить форму с личными данными и банковскими реквизитами, якобы для возврата «переплаты». Для подтверждения льготы они требуют перейти по ссылке, отправленной на электронную почту или в мессенджер.

«Результат предсказуем: потеря аккаунта на Госуслугах и снятие средств со счета», — отметил Соловьев.

Ситуация усугубляется, если жертву переключают на «сотрудников» Центробанка или правоохранительных органов, которые с помощью манипуляций могут отнять все, вплоть до квартиры.

Важно помнить, что не стоит доверять звонкам от людей, представляющихся работниками различных служб, напомнил эксперт.

Лучше самостоятельно связаться с этими организациями для получения разъяснений, дал совет Соловьев.

Ранее в деле с квартирой Долиной и мошенниками появилась нейросеть.

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