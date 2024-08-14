В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 14 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили большое количество украинских беспилотников самолетного типа на территории региона.

Также стало известно, что этой ночью средства ПВО сбили четыре украинские ракеты в Курской области.

11 августа сообщалось, что в Курске в результате работы систем противовоздушной обороны одна из перехваченных ракет упала на девятиэтажный жилой дом, из-за чего произошел пожар. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.