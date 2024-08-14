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Дело о госизмене жителя Калужской области передано в суд

В Москве по делу о госизмене пройдет суд над жителем Калужской области

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Shutterstock

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Игоря Сафронова (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), жителя Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сафронов обвиняется в подготовке теракта на заводе по заданию украинских спецслужб и планировал выезд на Украину для вступления в «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Как сообщили в правоохранительных органах, материалы дела переданы в военный суд Москвы для дальнейшего рассмотрения.

«Обвинительное заключение по делу Сафронова Игоря Игоревича утверждено. Он обвиняется в четырех особо тяжких преступлениях террористической направленности. Дело передано в столичный военный суд для рассмотрения», — отметил источник.

Согласно информации из картотеки 2-го Западного окружного военного суда, дело зарегистрировано, а материалы, содержащие секретную информацию, распределены судье. Дата первого заседания пока не назначена.

ФСБ России почти год назад сообщила о задержании гражданина, установившего связь с украинскими военными и планировавшего теракт. Сафронов намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ и готовил теракт на объекте критической инфраструктуры в Калужской области. В тайнике были найдены компоненты самодельного взрывного устройства, инструкции по его изготовлению и переписка с украинским координатором.

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК РФ, включая приготовление к государственной измене и участие в террористической организации. Сафронов ранее уже привлекался за экстремизм и может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее инженер из Воронежа признал вину в попытке подрыва военкомата.

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