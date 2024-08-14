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В Воронежской области уничтожили большое количество беспилотников

Глава Воронежской области Гусев сообщил об уничтожении большого количества БПЛА

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Shutterstock

В Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили большое количество украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Уничтожение беспилотников в области продолжается. По словам чиновника, пострадавших, по предварительным данным, нет.

«В результате падения обломков БПЛА фиксируются незначительные повреждения отдельных жилых домов, хозпостроек и транспорта, возгорание сухой растительности. Распространения огня не допущено», — написал губернатор, добавив, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

На протяжении последней недели в Воронежской области каждую ночь сохранялась угроза атак дронов. Ночью 7 августа один из беспилотников повредил фасад жилого дома, один человек пострадал от обломков. 11 августа глава региона сообщил, что было сбито более десяти дронов, в результате чего в Воронеже пострадали административное здание и коммунальный объект.

Ранее у ВСУ появились беспилотники, способные долететь до Сибири.

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