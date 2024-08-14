Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумской области Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

«Страна»: в Глухове Сумской области произошли взрывы

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Взрывы прогремели в городе Глухове, который находится в Сумской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях.

11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области. По его словам, там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяются для заброски диверсионных групп и эвакуации военных. Он добавил, что аэродром используется для обучения управлению иностранной военной техникой.

7 августа Лебедев информировал о том, что в Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью свыше 400 человек попало под удар ВС РФ. Также целью атаки стал украинский склад с боеприпасами, отмечал подпольщик.

Ранее в Сумской области поразили пусковые установки ВСУ и уничтожили РЛС ЗРК Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами