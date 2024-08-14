В Сумской области Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в городе Глухове, который находится в Сумской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях.

11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли два удара по аэродрому в городе Конотопе Сумской области. По его словам, там базируются вертолеты Ми-22 и Ми-24, которые применяются для заброски диверсионных групп и эвакуации военных. Он добавил, что аэродром используется для обучения управлению иностранной военной техникой.

7 августа Лебедев информировал о том, что в Сумской области подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью свыше 400 человек попало под удар ВС РФ. Также целью атаки стал украинский склад с боеприпасами, отмечал подпольщик.

Ранее в Сумской области поразили пусковые установки ВСУ и уничтожили РЛС ЗРК Patriot.