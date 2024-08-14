В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Липецкого муниципального округа объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Объявлен красный уровень: угроза атаки БПЛА для Липецкого муниципального округа», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники самолетного типа в Брянской и Воронежской областях.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. По его словам, атаки БПЛА не прекращаются ни на день, но сегодня московское небо надежно защищено. Мэр отметил, что уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.