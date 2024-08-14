В посольстве РФ назвали последствие усиления таможенного контроля на границе с Эстонией

Пропускная способность пограничных пунктов Эстонии снизится из-за усиления таможенного контроля на границе с Россией. Об этом в беседе с «Известиями» заявил временный поверенный в делах РФ в прибалтийской республике Ленар Салимуллин.

«Следствием этого, очевидно, станет снижение пропускной способности эстонских КПП, поскольку в налогово-таможенном департаменте Эстонской Республики не планируют привлекать дополнительные ресурсы», — сказал он.

Дипломат отметил, что, согласно оценкам главы этого ведомства Вольдемара Линно, в результате нововведений количество пересечений российско-эстонской границы сократится как минимум вдвое.

По словам Салимуллина, власти Эстонии проводят целенаправленную политику по созданию максимальных сложностей для пересечения этой границы. Причем они делают это «нахраписто», не обращая внимания на мнение представителей бизнеса, местных муниципалитетов, граждан прибалтийской республики, «которые, как показывает ситуация на КПП, сохраняют заинтересованность в посещении России», добавил он.

До этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что с 8 августа его страна ввела полный таможенный контроль на восточной границе с РФ.

Он заявил, что изменения касаются контрольно-пропускных пунктов «Нарва», «Лухамаа» и «Койдула» (расположен на железнодорожной станции). Премьер отметил, что Эстония хочет сделать все, чтобы не допустить ввоза в Россию товаров, попадающих под санкции, а также укрепить безопасность своего государства.

Ранее в Госдуме назвали решение Эстонии ужесточить контроль на границе с Россией «пиар-акцией».