Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На ЗАЭС могут демонтировать градирню, поврежденную в результате удара ВСУ

МАГАТЭ: ЗАЭС допустила демонтаж пострадавшей градирни

close
100%
Reuters

Администрация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила, что необходимо оценить влияние пожара на целостность поврежденной градирни и допустила ее демонтаж. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что может возникнуть необходимость в демонтаже градирни 1», — отмечается в тексте.

Специалисты агентства запросили доступ ко второй из двух градирен на ЗАЭС, чтобы провести осмотр конструкции и выяснить, какие материалы и спецификации могли присутствовать в градирне 1 до пожара.

При этом в МАГАТЭ отметили, что во время осмотра градирни 1 раздался сигнал воздушной тревоги, и сотрудники станции оперативно сопроводили экспертов в укрытие.

11 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить.

Ранее МАГАТЭ не назвало виновника пожара на Запорожской АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами