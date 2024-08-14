На ЗАЭС могут демонтировать градирню, поврежденную в результате удара ВСУ

Администрация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила, что необходимо оценить влияние пожара на целостность поврежденной градирни и допустила ее демонтаж. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что может возникнуть необходимость в демонтаже градирни 1», — отмечается в тексте.

Специалисты агентства запросили доступ ко второй из двух градирен на ЗАЭС, чтобы провести осмотр конструкции и выяснить, какие материалы и спецификации могли присутствовать в градирне 1 до пожара.

При этом в МАГАТЭ отметили, что во время осмотра градирни 1 раздался сигнал воздушной тревоги, и сотрудники станции оперативно сопроводили экспертов в укрытие.

11 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЗАЭС при помощи дрона-камикадзе. В результате на станции произошел пожар, который вскоре удалось потушить.

Ранее МАГАТЭ не назвало виновника пожара на Запорожской АЭС.